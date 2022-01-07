За оцінками Goldman, ринкова капіталізація біткойна становить трохи менше ніж 700 мільярдів доларів. Це 20% ринку активів, що використовуються для захисту від інфляції. Решту ринку із загальною вартістю в 2,6 трильйона доларів займає золото.

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Якщо частка біткойна на цьом ринку зросте до 50% протягом наступних 5 років, то його вартість зросте до понад 100 тисяч доларів. Прибутковість у цей період становитиме 17 – 18% річних. Зак Пандл Керівник відділу валютної стратегії Goldman Sachs Research

Зверніть увагу! Компанія Nexo, яка претендує на звання найбільшої у світі кредитної установи в галузі цифрових фінансів, прогнозує, що вартість біткойна може сягнути 100 тисяч доларів ще у середині 2022 року.

Вартість біткойна