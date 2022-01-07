По оценкам Goldman, рыночная капитализация биткоина составляет чуть менее 700 миллиардов долларов. Это 20% рынка активов, используемых для защиты от инфляции. Остаток рынка с общей стоимостью в 2,6 триллиона долларов занимает золото.

Интересно До 1000% роста: сколько инвесторам принесли 5 самых прибыльных криптовалют в 2021 году

Если доля биткоина на этом рынке вырастет до 50% в течение следующих 5 лет, то его стоимость вырастет до более чем 100 тысяч долларов. Доходность в этот период составит 17 – 18% годовых. Зак Пандл Руководитель отдела валютной стратегии Goldman Sachs Research

Обратите внимание! Компания Nexo, претендующая на звание крупнейшего в мире кредитного учреждения в области цифровых финансов, прогнозирует, что стоимость биткоина может достичь 100 тысяч долларов еще в середине 2022 года.

Стоимость биткоина