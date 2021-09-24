Глобальна енергетична криза: нафта подорожчала до максимуму з 2018 року

На фоні глобальної енергетичної кризи вартість нафти зросла до трирічного максимуму. Ціни на чорне золото зростають третій тиждень поспіль, проте експерти вважають, що це ще не межа.

Аналітична компанія Kayrros повідомила, що минулого тижня світові запаси сирої нафти скоротилися майже на 21 мільйон барелів. Зокрема, обсяги нафти у США близькі до трирічного мінімуму. Згідно з Bloomberg, схожа ситуація спостерігається й в країнах Європи.

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Ціна на нафту злетіла до трирічного максимуму

Ціна нафти Brent вранці, 24 вересня, злетіла до пікового рівня за 2,5 місяці – 77,7 долара за барель. Крім того, вартість цієї марки чорного золота наблизилися до максимального значення з жовтня 2018 року – 79,83 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала до 73,36 долара за барель. Це найвищий показник з серпня.

Зростання цін на чорне золото трохи стримав Китай, який вперше в історії відкрито виставив на продаж стратегічні запаси нафти. Компанії PetroChina та Hengli Petrochemical придбали 4,43 мільйона барелів нафти. З іншої сторони, тенденцію до зростання вартості сировини протягом останніх тижнів підтримували серйозні збої з виробництва нафти на узбережжі Мексиканської затоки у США після урагану Іда та інших штормів.

Ще одна причина для зростання попиту на нафту – подорожчання природного газу. В ОПЕК вважають, якщо ціни на ринку газу будуть залишатися на високому рівні протягом довгого часу, то обсяги споживання чорного золота можуть вирости ще на 370 тисяч барелів за день. Ба більше, ціна на нафту може злетіти до 90 доларів за барель, якщо зима виявиться холоднішою ніж зазвичай, розповіли експерти Goldman Sachs.