Ця інформація була оприлюднена на фоні зростання витрат на енергію у Китаї. Йдеться не лише про нафту, але й про вугілля та природний газ. Дефіцит електроенергії в деяких провінціях змусив кілька заводів скоротити виробництво. Ще один головний біль Пекіна – стрімке зростання інфляції. Зокрема, зростання цін у секторі factory-gate у країні досягнуло 13-річного максимуму.

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Безпрецедентна інтервенція Китаю

Національне агентство з продовольчих та стратегічних резервів повідомило, що Пекін вирішив "вивільнити" свої гігантські запаси чорного золота з метою "послаблення тиску зростання цін на сировину". Регулятор відмовився ділитися додатковою інформацією, проте джерела, які знайомі з цим питанням стверджують, що йдеться про мільйони барелів нафти. Крім того, що резерв сприятиме збалансуванню ситуації та стабілізувати попит та пропозицію на внутрішньому ринку.

Factory gate Це показник, який використовують для опису ціни товарів на момент "виходу" з заводу до прибутку від роздрібної торгівлі або додаткових витрат, наприклад транспорт.

Згідно з даними Energy Aspects Ltd., Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. За останнє десятиліття країна накопичила 220 мільйонів барелів чорного золото. Китайський резерв відрізняється від стратегічних запасів нафти, відомих як SPR, що зберігаються у США та країнах Європи, які використовують цей буфер лише під час перебоїв у постачанні та воєн. Натомість Китай заявляє про готовність використати свої резерви, щоб спробувати вплинути на ринок.

Безпрецедентна інтервенція Китаю на ринку нафти / Фото Unsplash

Раніше Піднебесна уже використовувала хід з продажем стратегічних запасів інших товарів. Цей перелік включає мідь, алюміній та зерно. У минулому Пекін рідко підтверджував подібну інформацію, яка просочувалася на ринок завдяки трейдерам. Багато хто сприймає публічне визнання, як спробу максимізувати вплив цього кроку.

Ще одним фактором впливу є звернення Вашингтона до ОПЕК з проханням збільшити обсяги нафти на ринку через подорожчання бензину в США. Дії двох найбільших імпортерів нафти – Китаю та США – свідчать про те, що червоною лінією на ринку нафти є ціна на рівні 70 – 75 доларів за барель.