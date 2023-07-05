Глава Мінфіну США відвідає Китай з важливою метою

Очільниця Міністерства фінансів США планує відвідати з офіційним візитом Китай. Це буде перший виклик для політики Джанет Єллен, яку узгодили навесні.Глава Мінфіну США їде з офіційним візитом до Китаю:

Йдеться про політику захисту національних інтересів США, але без спроб стримування Китаю в економічному плані. Джанет Єллен планує перебувати у Китаї з 6 по 9 липня 2023 року.

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До Китаю їде ще один високопосадовець з США

Цілі візиту очільниці Міністерства фінансів США до Китаю – це знайти точки зіткнення в економічній сфері та налагодити канали для зв'язку між країнами з двома найпотужнішими економіками у світі. Варто наголосити, що наразі відносини між Вашингтоном та Пекіном досить напружені.

Джанет Єллен прибуде до Пекіна через кілька днів після рішення китайської влади про обмеження експорту двох видів металів, які мають критично важливе значення для ключових технологічних секторів.

По суті це ще один етап ескалації торгової війни між США та Китаєм. Ця ситуація загострилася ще у 2022 році, коли американська сторона посилила контроль за експортом напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем.

Додають, що очільниця Мінфіну США місяцями сподівалася організувати візит до Китаю. Проте на заваді цьому плану стала ескалація у відносинах між державами через візит Ненсі Пелосі до Тайваню, а також збиття підозрілої китайської кулі над територією США.