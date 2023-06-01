Публічно про відносини між країнами з двома найпотужнішими економіками світу генеральний директор банку JPMorgan заговорив під час саміту у Шанхаї.

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Глава JPMorgan закликає США та Китай відновити контакти

Джеймі Дімон закликав політиків з США та Китаю повернутися до "реальної взаємодії", оскільки відносини між країнами продовжують погіршуватися. За його словами, усі суперечливі моменти щодо питань безпеки та торгівлі між двома найпотужнішими економіка світу мають рішення.

Ви не зможете виправити ці моменти, якщо ви просто сидите з двох сторін Тихого океану та кричите один на одного,

– наголосив Дімон.

Американський банкір також виступає за зменшення ризиків у контексті економічних зв'язків між Сходом та Заходом, аби уникнути остаточного розділення. Проте варто враховувати, що у JPMorgan планують збільшити свою присутність у Китаї.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції гіганта з Волл-стріт торгуються за ціною на рівні 135,71 долара за штуку. Ринкова капіталізація JPMorgan становить 396,6 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Неоднозначне минуле

Джеймі Дімон прибув до Китаю на глобальний саміт вперше з 2021 року, коли він потрапив у серйозний скандал. Річ у тому, що у минулому банкір заявив, що JPMorgan протримається у Китаї довше головної політичної сили, а саме Комуністичної партії. Найбільш іронічно, що того ж року у країні відзначили 100 років комунізму.

Дімон публічно перепросив, оскільки його "жарт" викликав серйозне обурення в Пекіні. Незадовго до скандалу JPMorgan стала першою іноземною компанією, яка отримала право повністю володіти брокерською компанією у Китаї.