Якщо прогноз Goldman Sachs справдиться, то Англія виграє свій перший великий міжнародний турнір з 1966 року. У півфіналі збірна Англії вийде на поле проти збірної Данії.

До теми Спортивні пристрасті: прості поради для монетизації любові до футболу

Goldman Sachs робить ставку на Англію

Команда Гарета Саутгейта здобула перемогу у матчі з Україною в минулу суботу. Таким чином, англійці вперше за 25 років вийшли в півфінал Чемпіонату Європи з футболу, тоді як Данія обіграла Чехію з рахунком 2:1. Італія вирвала перемогу в однієї з найсильніших команд світу, Бельгії. У другому півфіналі італійці боротимуться за право виходу в фінал зі збірною Іспанії, яка з невеликою перевагою обіграла Швейцарію.

Графова модель, або імовірнісна графова модель Це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності між випадковими змінними виражено графом. Вони поширені в теорії ймовірностей, статистиці.

Після останнього матчу чвертьфіналу Крістіан Шніткер з Goldman опублікував замітку під назвою "It's (Probably) Coming Home". Це натяк на пісню гурту The Lightning Seeds "Three Lions", яку часто іронічно співають багатостраждальні фанати Англії.

Перемога Італії з рахунком 2:1 над Бельгією стала шоком для нашої моделі, яка до цього часу вважала Бельгію найбільш імовірною командою, яка забере додому трофей,

– зазначив Шніткер.

Goldman прогнозує, що у матчі Італія – Іспанія переможе збірна останньої. Після вильоту Бельгії формула розглядає Англію як фаворита чемпіонату. Зараз шанси Англії вийти у фінал зросли до 57,7%, шанси перемогти – до 31,9%. Сили Іспанії оцінюють наступним чином: 54,6% – на вихід у фінал та 24,6% – стати переможцями чемпіонату, тоді як шанси Італії складають 45% для виходу у фінал та 22,4% для перемоги. Данія зберігає статус аутсайдера – 42,3%, щоб дійти до фіналу та 21,1% – до перемоги.

Проморолик до Євро-2020: дивитися відео

Тож очікують, що Англія має перемогти Данію з рахунком 2:1. Це означає, що воротар збірної Англії Джордан Пікфорд нарешті пропустив свій перший гол у рамках Євро-2020. У другому півфіналі перемогу прогнозують Іспанії з рахунком 2: 1 у додатковий час. Модель спирається на дані близько 6000 матчів, зіграних з 1980 року, враховуючи цілий ряд факторів:

чисельність команд,

форму,

місце проведення матчів,

основні результати турніру.

Однак гігант з Волл-стріт визнав, коли вперше розгорнув модель у травні, що всі прогнози залишаються "вкрай невизначеними" – така природа прекрасної гри.

Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.