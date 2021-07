Если прогноз Goldman Sachs сбудется, то Англия выигрывает свой первый большой международный турнир по 1966 года. В полуфинале сборная Англии выйдет на поле против сборной Дании.

Goldman Sachs делает ставку на Англию

Команда Гарета Саутгейта одержала победу в матче с Украиной в минувшую субботу. Таким образом, англичане впервые за 25 лет вышли в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, тогда как Дания обыграла Чехию со счетом 2: 1. Италия вырвала победу у одной из сильнейших команд мира, Бельгии. Во втором полуфинале итальянцы будут бороться за право выхода в финал со сборной Испании, с небольшим преимуществом обыграла Швейцарию.

После последнего матча четвертьфинала Кристиан Шниткер из Goldman опубликовал заметку под названием " It's (Probably) Coming Home" . Это намек на песню группы The Lightning Seeds "Three Lions", которую часто иронически поют многострадальные фанаты Англии.

Победа Италии со счетом 2: 1 над Бельгией стала шоком для нашей модели, которая до сих пор считала Бельгию наиболее вероятной командой, которая займет домой трофей,

– отметил Шниткер.

Goldman прогнозирует, что в матче Италия – Испания победит сборная последней. После вылета Бельгии формула рассматривает Англию как фаворита чемпионата. Сейчас шансы Англии выйти в финал выросли до 57,7% , шансы победить – до 31,9% . Силы Испании оценивают следующим образом: 54,6% – на выход в финал и 24,6% – стать победителями чемпионата, тогда как шансы Италии составляют 45% для выхода в финал и 22,4% для победы. Дания сохраняет статус аутсайдера – 42,3% , чтобы дойти до финала и 21,1% – к победе.

Поэтому ожидается, что Англия должна победить Данию со счетом 2:1. Это означает, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд наконец пропустил свой первый гол в рамках Евро-2020. Во втором полуфинале победу прогнозируют Испании со счетом 2:1 в дополнительное время. Модель опирается на данные около 6000 матчей , сыгранных с 1980 , учитывая целый ряд факторов:

численность команд,

форму,

место проведения матчей,

основные результаты турнира.

Однако гигант с Уолл-стрит признал, когда впервые развернул модель в мае, что все прогнозы остаются "крайне неопределенными" – такова природа прекрасной игры.