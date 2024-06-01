Акції найбільшої компанії Росії обвалилися до мінімуму з 2017 року

Російський "Газпром" наприкінці травня продемонстрував серйозний спад на ринку. Акції компанії досягли багаторічного мінімуму на біржі.

Перш за все варто зазначити, що ринок акцій Росії знову почав втрачати позиції на тлі погіршення зовнішньої фондової та сировинної кон’юнктури. Зокрема, йдеться про зниження цін на еталонні бренди нафти та очікування щодо продовження агресивної монетарної політики російського центробанку.

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Акції "Газпрому" зафіксували серйозний спад

Загалом індекс Московської біржі 30 травня опустився до 3280 пунктів. В тому числі цінні папери газового монополіста "Газпром" впали на 1,59% до 126,84 рубля за штуку. Це мінімальне значення для акцій компанії з 6 листопада 2017 року.

У середині травня 2024 року компанія "Газпром" відзвітувала про найбільші збитки у річному розрахунку за 25 років. Торік газовий монополіст отримав приблизно на 30% менші доходи. Через це компанія зафіксувала річний збиток "чистими" на майже 6,9 мільярда доларів.

Серед лідерів за темпами знецінення на російській біржі були й такі компанії:

Акції "АФК Система" впали на 4,3%;

Цінні папери "Норнікеля" подешевшали на 2,9%;

"Ростелеком" зафіксував спад теж на рівні 2,9%.

Динаміка на інших фондових біржах у травні

У другій половині травня біржовий індекс Dow Jones Industrial Average вперше перевищив позначку у 40 тисяч пунктів. Важливим каталізатором подолання історичної межі стало зростання вартості акцій Walmart. Крім того, 8 травня 2024 року нового максимуму нещодавно досягнув британський індекс FTSE 100. Головним стимулом стала заява про плани нафтової компанії Shell.