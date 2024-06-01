Акции крупнейшей компании России обвалились до минимума с 2017 года

Российский "Газпром" в конце мая продемонстрировал серьезный спад на рынке. Акции компании достигли многолетнего минимума на бирже.

Прежде всего стоит отметить, что рынок акций России снова начал терять позиции на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В частности, речь идет о снижении цен на эталонные бренды нефти и ожидания относительно продолжения агрессивной монетарной политики российского центробанка.

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Акции "Газпрома" зафиксировали серьезный спад

В целом индекс Московской биржи 30 мая опустился до 3280 пунктов. В том числе ценные бумаги газового монополиста "Газпром" упали на 1,59% до 126,84 рубля за штуку. Это минимальное значение для акций компании с 6 ноября 2017 года.

В середине мая 2024 года компания "Газпром" отчиталась о крупнейших убытках в годовом расчете за 25 лет. В прошлом году газовый монополист получил примерно на 30% меньшие доходы. Из-за этого компания зафиксировала годовой убыток "чистыми" на почти 6,9 миллиарда долларов.

Среди лидеров по темпам обесценивания на российской бирже были и такие компании:

Акции "АФК Система" упали на 4,3%;

Ценные бумаги "Норникеля" подешевели на 2,9%;

"Ростелеком" зафиксировал спад тоже на уровне 2,9%.

Динамика на других фондовых биржах в мае

Во второй половине мая биржевой индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов. Важным катализатором преодоления исторической границы стал рост стоимости акций Walmart. Кроме того, 8 мая 2024 года нового максимума недавно достиг британский индекс FTSE 100. Главным стимулом стало заявление о планах нефтяной компании Shell.