Через що зупинився Рас-Танура?

Рас-Танура зупинився через атаку безпілотника, повідомляє Bloomberg.

Завод Ras Tanura розташований у Перській затоці.Наразі він належить компанії Saudi Aramco.

Окрім цього:

Ras Tanura один з найбільших НПЗ у Саудівській Аравії;

має змогу переробляти приблизно 550 тисяч барелів сирої нафти на день.

Як відомо, рішення про закриття цього виробництва було ухвалено раніше в понеділок. Це важливий запобіжний захід.

(Завод – 24 Канал) був закритий раніше в понеділок як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки, повідомили джерела, знайомі з подіями, які попросили не називати їх анонімів, оскільки інформація ще не оприлюднена. За їхніми словами, пожежа на об'єкті була взята під контроль,

– вказує видання.

Важливо! Пресслужба Aramco ще не надала коментаря, щодо цієї ситуації.

Видання Clash Report опублікувало відео, де видно наслідки удару іранського безпілотника по Ras Tanura.