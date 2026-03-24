Через це імпорт ЗНГ до Індії може скоротитися вдвічі: ситуація загострюється

Імпорт скрапленого нафтового газу Індією може скоротитися вдвічі у березні. Цьому сприятиме напруження на Близькому Сході. Зокрема, майже повне перекриття Ормузької протоки.

Чому в Індії загостриться ситуація?

Наразі Індія покриває приблизно 60% своїх потреб у зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) через імпорт, повідомляє Reuters.

Для розуміння, до початку конфлікту на Близькому Сході, виробники з Перської затоки покривали приблизно 90% від морських поставок до Індії. Торік саме з цього регіону на індійську територію доставили 22,7 мільйона метричних тонн ЗНГ.

Уже у березні 2026 року ситуація відчутно змінилася:

частка експортерів країн Перської затоки знизилась до – 55%;

ще майже 40% імпорту забезпечують інші країни – США, Аргентина, Росія.

Імовірно, у березні Індія імпортуватиме приблизно 1,190 мільйона метричних тонн зрідженого нафтового газу. Це на 46% менше ніж у лютому, у перерахунку на добу.

Індія намагається забезпечити собі більше вантажів зрідженого нафтового газу (ЗНГ), або пропану та бутану, з нових джерел, таких як Сполучені Штати, Норвегія, Канада та Росія, на додаток до поставок з регіону Перської затоки, які все ще доступні,

– вказує видання.

Водночас наразі такий імпорт з Росії обмежено. Зокрема, через дефіцит суден.

Зауважимо, індійський уряд повідомив, що місцеві НПЗ збільшили виробництво зрідженого нафтового газу на майже 40%. Йдеться про період з початку березня 2026, повідомляє Reuters.

Що важливо знати про ЗНГ для Індії?