Чому в Індії загостриться ситуація?
Наразі Індія покриває приблизно 60% своїх потреб у зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) через імпорт, повідомляє Reuters.
Читайте також Угоди на майже 600 мільйонів доларів: ось для чого Трамп розповів про переговори з Іраном
Для розуміння, до початку конфлікту на Близькому Сході, виробники з Перської затоки покривали приблизно 90% від морських поставок до Індії. Торік саме з цього регіону на індійську територію доставили 22,7 мільйона метричних тонн ЗНГ.
Уже у березні 2026 року ситуація відчутно змінилася:
- частка експортерів країн Перської затоки знизилась до – 55%;
- ще майже 40% імпорту забезпечують інші країни – США, Аргентина, Росія.
Імовірно, у березні Індія імпортуватиме приблизно 1,190 мільйона метричних тонн зрідженого нафтового газу. Це на 46% менше ніж у лютому, у перерахунку на добу.
Індія намагається забезпечити собі більше вантажів зрідженого нафтового газу (ЗНГ), або пропану та бутану, з нових джерел, таких як Сполучені Штати, Норвегія, Канада та Росія, на додаток до поставок з регіону Перської затоки, які все ще доступні,
– вказує видання.
Водночас наразі такий імпорт з Росії обмежено. Зокрема, через дефіцит суден.
Зауважимо, індійський уряд повідомив, що місцеві НПЗ збільшили виробництво зрідженого нафтового газу на майже 40%. Йдеться про період з початку березня 2026, повідомляє Reuters.
Що важливо знати про ЗНГ для Індії?
ЗНГ переважно використовується саме як паливо для автомобілів. Також цей газ застосовують для опалення, а також – виробництва інших нафтохімічних продуктів.
Ще на початку березня індійський уряд звернувся до громадян. Він закликав уникати панічних покупок балонів зі ЗНГ, аби не створити штучний дефіцит. До того ж уряд просить, де це можливо, використовувати альтернативу – трубопровідний природний газ.