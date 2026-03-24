Почему в Индии обострится ситуация?

Сейчас Индия покрывает примерно 60% своих потребностей в сжиженном нефтяном газе (СНГ) через импорт, сообщает Reuters.

Для понимания, до начала конфликта на Ближнем Востоке, производители из Персидского залива покрывали примерно 90% от морских поставок в Индию. В прошлом году именно из этого региона на индийскую территорию доставили 22,7 миллиона метрических тонн СПГ.

Уже в марте 2026 года ситуация ощутимо изменилась:

доля экспортеров стран Персидского залива снизилась до – 55%;

еще почти 40% импорта обеспечивают другие страны – США, Аргентина, Россия.

Предположительно, в марте Индия будет импортировать примерно 1,190 миллиона метрических тонн сжиженного нефтяного газа. Это на 46% меньше чем в феврале, в пересчете на сутки.

Индия пытается обеспечить себе больше грузов сжиженного нефтяного газа (СНГ), или пропана и бутана, из новых источников, таких как Соединенные Штаты, Норвегия, Канада и Россия, в дополнение к поставкам из региона Персидского залива, которые все еще доступны,

– указывает издание.

В то же время сейчас такой импорт из России ограничен. В частности, из-за дефицита судов.

Заметим, индийское правительство сообщило, что местные НПЗ увеличили производство сжиженного нефтяного газа почти на 40%. Речь идет о периоде с начала марта 2026, сообщает Reuters.

Что важно знать о СНГ для Индии?