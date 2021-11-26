Гаяна має шанс вирватися у лідери за рівнем доходів: перед яким викликом опинилася країна

Гаяна балансує на межі потенційного економічного буму завдяки нафті та ризику погіршення становища навколишнього середовища. Зокрема, йдеться про підвищення рівня моря через кліматичні зміни, а однією з причин яких є використання горючих корисних копалин.

Гаяна – це невелика країна у Південній Америці. За даними сайту Worldоmeter, там мешкає майже 800 тисяч осіб. Світову популярність цій країні в останній рік принесла обіцянка недорогих та високопродуктивних операцій на нещодавно створених у країні нафтових родовищах. Згідно з даними компаній ExxonMobil, TotalEnergies та Tullow Oil, Гаяна має 10 мільярдів барелів нафти.

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Випробування для Гаяни

Оскільки за останні два роки було зроблено чимало відкриттів, майбутнє Гаяни у сфері енергетики виглядає досить перспективно. Одна з найбідніших країн Південної Америки незабаром може вибитися у світові лідери за доходом на душу населення, якщо прогнози щодо її запланованого видобутку нафти виявляться вірними.

З іншої сторони Гаяна – це країна, яка прекрасно усвідомлює виклики та наслідки кліматичних змін. На початку цього року країна пережила потужні повені, а столиця Гаяни Джорджтаун ризикує опинитися під водою протягом наступного десятиліття, якщо рівень моря продовжить підійматися.

Гаяна намагається знайти баланс між нафтою та кліматом / Фото Getty Images

Крім того, після кліматичного саміту COP26 світова спільнота зосереджує все більше уваги на переході від викопного палива до альтернативних джерел енергії. Відповідно інвестування у довгострокові розробки нових нафтових ресурсів відходять на другий план.

Шлях Саудівської Аравії та гарантії безпеки

Виклик, з яким стикається Гаяна, може позитивно вплинути на нову галузь країни, зосередившись на розвитку виробництва низьковуглецевої нафти. Країна може піти шляхом Саудівської Аравії, яка обіцяє значно скоротити викиди вуглецю, одночасно збільшивши видобуток нафти протягом найближчих десятиліть. Гаяна намагається знайти баланс між:

видобуванням енергії задля того, щоб покращити добробут людей;

боротьбою з кліматичною кризою.

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Гаяна визнає проблеми, з якими вона стикається, і попросила енергетичні компанії, які викачують нафту в регіоні, запевнити, що країна буде захищена від негативного впливу виробництва. Глава екологічного агентства Гаяни оголосив, що країна буде просити нафтових операторів гарантувати фінансову допомогу у разі розливу нафти, а також про видалення невикористаної нафтової інфраструктури. Важливим фактором є те, що значна частина економіки країни залежить від збереження навколишнього середовища, наприклад, рибальства та сільського господарства.

Гаяна намагається знайти баланс між нафтою та кліматом / Фото Getty Images

У переговорах з нафтовим консорціумом, який очолює компанія Exxon, Гаяна наполягає на досягненні угоди з розширеним переліком подій, який буде охоплювати поліс самострахування Exxon надоларів.

Річард Рамбарран, виконавчий директор Торгово-промислової палати Джорджтауна, припустив, що Гаяна має потенціал стати країною з високим рівнем доходу протягом наступних 30 років і "лідером глобального Півдня щодо сталого розвитку", якщо прибутки від нафтового буму будуть інвестовані у її розвиток. Якщо спроба Гаяни збалансувати експлуатацію природних ресурсів та захист навколишнього середовища виявиться успішною, то країна може стати прикладом для світу.