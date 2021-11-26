Гайана – это небольшая страна в Южной Америке. По данным сайта Worldоmeter , там проживает почти 800 тысяч человек. Мировую известность этой стране в последний год принесло обещание недорогих и высокопроизводительных операций на недавно созданных в стране нефтяных месторождениях. Согласно данным компаний ExxonMobil, TotalEnergies и Tullow Oil, Гайана имеет 10 миллиардов баррелей нефти.

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Испытание для Гайаны

Поскольку за последние два года было сделано немало открытий, будущее Гайаны в сфере энергетики выглядит достаточно перспективно. Одна из беднейших стран Южной Америки в скором времени может выбиться в мировые лидеры по доходу на душу населения, если прогнозы по ее запланированной добыче нефти окажутся верными.

С другой стороны Гайана – это страна, прекрасно осознающая вызовы и последствия климатических изменений. В начале этого года страна пережила мощные наводнения, а столица Гайаны Джорджтаун рискует оказаться под водой в течение следующего десятилетия, если уровень моря продолжит подниматься.

Гайана пытается найти баланс между нефтью и климатом / Фото Getty Images

Кроме того, после климатического саммита COP26 мировое сообщество сосредотачивает все большее внимания на переходе от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии. Соответственно, инвестирование в долгосрочные разработки новых нефтяных ресурсов отходят на второй план.

Путь Саудовской Аравии и гарантии безопасности

Вызов, с которым сталкивается Гайана, может положительно повлиять на новую отрасль страны, сосредоточившись на развитии производства низкоуглеродистой нефти. Страна может пойти по пути Саудовской Аравии, которая обещает значительно сократить выбросы углерода, одновременно увеличив добычу нефти в ближайшие десятилетия. Гайана пытается найти баланс между:

добычей энергии для того, чтобы улучшить благосостояние людей

борьбой с климатическим кризисом.

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Гайана признает проблемы, с которыми она сталкивается, и попросила энергетические компании, выкачивающие нефть в регионе, заверить, что страна будет защищена от негативного влияния производства. Глава экологического агентства Гайаны объявил, что страна будет просить нефтяных операторов гарантировать финансовую помощь в случае разлива нефти, а также об удалении неиспользованной нефтяной инфраструктуры. Важным фактором является то, что значительная часть экономики страны зависит от сохранения окружающей среды, например, рыболовства и сельского хозяйства.

Гайана пытается найти баланс между нефтью и климатом / Фото Getty Images

К теме В переговорах с нефтяным консорциумом, возглавляемым компанией Exxon, Гайана настаивает на достижении соглашения с расширенным перечнем событий, который будет охватывать полис самострахования Exxon на 5 миллиардов долларов.