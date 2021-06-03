Заробив більше, ніж Ілон Маск чи Джефф Безос: що відомо про нового мільярдера Індії

У 2021 році список світових мільярдерів очолюють француз Бернар Арно та американці Джефф Безос та Ілон Маск. Проте індієць Гаутам Адані цьогоріч заробив більше, ніж Маск чи Безос.

Адані серед інших мільярдерів

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg статок Адані у 2021 році зріс на 35,2 мільярда доларів. Для порівняння інші 19 мільярдерів Індії за цей час сукупно збагатилися на 24,5 мільярда доларів.

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Попри це Гаутам Адані все ще не найбагатша людина Індії: зі своїм статком у розмірі 69 мільярдів доларів він відстає від Мукеша Амбані, у якого 77 мільярдів доларів.

Темпи збагачення Адані цьогоріч такі високі, що поки що у світі його обганяє лише француз Бернар Арно, який володіє імперією Louis Vuitton. Минулого тижня він став найбагатшою людиною світу, за версією Forbes.



Бернар Арно, найбагатша людина світу / Фото Getty Images

Чому Адані багатшає

Акції чотирьох із шести компаній Адані з початку року виросли на 100 – 260%. Наприклад, акції газової компанії Adani Total Gas виросли на 257% з початку року та на 1 400% з мінімуму у березні 2020 року.

Окрім газу, Адані володіє портапи (Adani Ports), транспортно-логістичною компанією (Adani Logistics) та залізничною (Adani Rail).