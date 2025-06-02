У США перевіряють індійського мільярдера Гаутама Адані: в чому його підозрюють

Другий за багатством мільярдер Азії став фігурантом нового розслідування. Його підозрюють у порушенні санкційного режиму США.

У чому підозрюють Гаутама Адані

Американська прокуратура почала розслідування проти компаній індійського мільярдера Гаутама Адані, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Прокурори перевіряють, чи імпортувала компанія іранський скраплений газ між портом Мундра в Індії та Перською затокою, що може порушувати санкційний режим США.

Журналісти Wall Street Journal проаналізували рух танкерів і виявили ознаки ухилення від санкцій: супутникові знімки показують судна в іранських портах, хоча їхня система автоматичної ідентифікації повідомляла про перебування в Іраку.

Індійський мільярдер категорично заперечує всі звинувачення і стверджує, що виконує всі обов'язки добросовісного імпортера.

Ще одна справа Гаутама Адані

У листопаді 2024 року Федеральна прокуратура Нью-Йорка видала ордер на затримання індійського мільярдера та підприємця Гаутама Адані. Його підозрюють у шахрайстві.

Американці звинувачують Гаутама Адані у підкупі індійських чиновників в обмін задля отримання мільярдних контрактів на сонячну енергетику. Також додають, що він приховував інформацію про свої дії від американських банків та інвесторів.

Водночас Адані прагнув залучити кошти американських та міжнародних інвесторів. Над цим "проєктом" також працював племінник мільярдера Сагар Адані та ще 6 осіб. Загалом американці оцінили хабарницьку схему у понад 250 мільйонів доларів.