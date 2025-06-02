В чем подозревают Гаутама Адани

Американская прокуратура начала расследование против компаний индийского миллиардера Гаутама Адани, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Прокуроры проверяют, импортировала ли компания иранский сжиженный газ между портом Мундра в Индии и Персидским заливом, что может нарушать санкционный режим США.

Журналисты Wall Street Journal проанализировали движение танкеров и обнаружили признаки уклонения от санкцийспутниковые снимки показывают суда в иранских портах, хотя их система автоматической идентификации сообщала о пребывании в Ираке.

Индийский миллиардер категорически отрицает все обвинения и утверждает, что выполняет все обязанности добросовестного импортера.

Еще одно дело Гаутама Адани

В ноябре 2024 года Федеральная прокуратура Нью-Йорка выдала ордер на задержание индийского миллиардера и предпринимателя Гаутама Адани. Его подозревают в мошенничестве.

Американцы обвиняют Гаутама Адани в подкупе индийских чиновников в обмен для получения миллиардных контрактов на солнечную энергетику. Также добавляют, что он скрывал информацию о своих действиях от американских банков и инвесторов.

В то же время Адани стремился привлечь средства американских и международных инвесторов. Над этим "проектом" также работал племянник миллиардера Сагар Адани и еще 6 человек. В целом американцы оценили взяточническую схему в более 250 миллионов долларов.