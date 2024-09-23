Найдорожчий футбольний клуб світу

Станом на 2024 рік найдорожчим футбольним клубом став іспанський Реал Мадрид, згідно з даними видання Forbes. Цей клуб очолив цей рейтинг третій рік поспіль та 8 раз за останні 11 років.

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За оцінками експертів, іспанська команда коштує 6,6 мільярда євро. Реал Мадрид отримав найбільший дохід серед 30 найкращих команд у світі – 873 мільйони доларів. Крім того, з 20215 року клуб подорожчав рівно вдвічі.

Другу сходинку у рейтингу займає англійський Манчестер Юнайтед, який оцінили в 6,55 мільярда доларів. Дохід цього клубу складає 785 мільйонів доларів. У 2015 році команду оцінювали в 3,1 мільярда доларів.

Трійку лідерів закриває ще один футбольний клуб з Іспанії. Йдеться про Барселону, яку фахівці оцінили в 5,6 мільярда доларів з доходом у розмірі 840 мільйонів доларів. У 2015 році вартість футбольної команди становила 3,2 мільярда доларів.