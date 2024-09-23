Самый дорогой футбольный клуб мира

По состоянию на 2024 год самым дорогим футбольным клубом стал испанский Реал Мадрид, согласно данным издания Forbes. Этот клуб возглавил этот рейтинг третий год подряд и 8 раз за последние 11 лет.

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По оценкам экспертов, испанская команда стоит 6,6 миллиарда евро. Реал Мадрид получил самый большой доход среди 30 лучших команд в мире – 873 миллиона долларов. Кроме того, с 20215 года клуб подорожал ровно вдвое.

Второе место в рейтинге занимает английский Манчестер Юнайтед, который оценили в 6,55 миллиарда долларов. Доход этого клуба составляет 785 миллионов долларов. В 2015 году команду оценивали в 3,1 миллиарда долларов.

Тройку лидеров закрывает еще один футбольный клуб из Испании. Речь идет о Барселоне, которую специалисты оценили в 5,6 миллиарда долларов с доходом в размере 840 миллионов долларов. В 2015 году стоимость футбольной команды составляла 3,2 миллиарда долларов.