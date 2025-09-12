Укр Рус
12 вересня, 08:00
Найдавніша валюта світу: йдеться зовсім не про долар

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Британський фунт стерлінгів є найстарішою валютою світу, яка досі перебуває в обігу.
  • Історія фунта бере початок з Стародавнього Риму і Франківського королівства.

Найстарішою валютою світу, яка досі перебуває в обігу, є Британський фунт або ж його ще називають фунт стерлінгів. Щобільше, він залишається одним з найпотужніших.

Як розвивався фунт?

Варто сказати, що історія фунта стерлінгів розпочалася не у Великій Британії. Якщо спиратись на історію, перші зразки цієї валюти можна було побачити у Стародавньому Римі та навіть Франківському королівстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Назва фунт пішла від латинського – "libra pondo", це словосполучення перекладається як "фунт ваги". Позначається така валюта – "£". Вважається, що цей символ є стилізованою літерою "L".

Цікаво! Ця назва не є випадковою Адже спочатку фунт коштував фунт(453,6 грама) срібла.  До того ж він поділявся на 20 шилінгів та 240 срібних пенні.

Англосаксонському королю Оффі приписують запровадження грошової системи в центральній та південній Англії у другій половині VIII століття, коли він наглядав за карбуванням найдавніших англійських срібних пенні, 
– розповідає видання.

Вважається, що перший фунт було викарбувано за Генріха VII у 1489 році. Тоді ця валюта мала назву соверен. Шилінг з'явився дещо пізніше – у 1504 році.

Надалі ця валюта розвивалась так:

  • карбування золотих монет розпочалось у 1560 році;
  • банкноти ввели обіг значно пізніше, приблизно у 1694 році.

Зверніть увагу! Описана вище система діяла до переходу на десяткову систему. Це сталося відносно нещодавно – у 1971 році.

Як давно з'явилась гривня?

  • Гривня була закріплена як національна валюта 1 березня 1918 року. Тоді було встановлено, що вона ділиться на 100 шагів.

  • Історія ж української валюти розпочалась значно раніше. Ще князь Володимир Святославович карбував монети з тризубом. Тоді цей символ був княжим знаком.

  • Повну незалежність українська гривня отримала у 1991 році. Потрібно зазначити, що розроблено перший дизайн національної валюти було ще у 1990. Проте Україна не мала змоги самостійно надрукувати гроші, тому це відбувалося за кордоном. Лише у вересні 1996 року гривня офіційно прийшла на зміну купонокарбованцям.