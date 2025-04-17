Головний банкір США зробив важливу заяву про плани щодо ставки

Глава Федерального резерву США Джером Пауелл зробив важливу заяву про подальші плани регулятора. Зокрема, він згадав про процентну ставку та перспективи економіки.

Плани ФРС щодо ставки економіки США

Очільник Федерального резерву США Джером Пауелл заявив, що центральний банк не буде поспішати з будь-яким корегуванням процентних ставок. Він наголосив, що регулятор прагне "дочекається більшої ясності" перш ніж ухвалювати якість рішення, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Крім того, Пауелл заявив, що очікує зростання інфляцію та сповільнення економічного зростання через тарифну політику президента США Дональда Трампа. За його словами, ці фактори можуть створити серйозну дилему для ФРС.

Варто підмітити, що на зустрічі у березні Федеральна резервна система США вирішила залишити ставку на поточному рівні – 4,25% – 4,5%. Регулятор додав, що не поспішає з подальшим зниженням процентної ставки.

Нагадаємо, що базова інфляція у березні у США знизилася до 2,8% річних. Це найнижчий показник з березня 2021 року, пише TradingEcenomics. Для розуміння, прогнозували, що річна інфляція сягне 3%.

Крім того, Пауелл наголосив на незалежності діяльності як Федерального резерву, так і його безпосередньо. Він підмітив, що це "питання закону". Додамо, що наприкінці березня Джером Пауелл применшив занепокоєння щодо інфляційного впливу тарифів президента Дональда Трампа.