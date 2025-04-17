Чи відмовиться Іспанія від деяких купюр євро

Нещодавно з'явилася інформація, що у квітні Іспанія більше не буде приймати банкноти номіналом 50 євро. Мовляв, ці купюри втратять статус законного платіжного засобу. Проте центральний банк Іспанії спростував цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Банк Іспанії.

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Банк Іспанії наголосив, що не ухвалював жодних рішень про вилучення будь-яких купюр євро. Регулятор наголосив, що усі банкноти євро можна й надалі використовувати у звичному режимі. Ба більше, центробанк додав, що купюри євро не втрачають своєї вартості.

Центральний банк Іспанії також додав, що забезпечує найвищу якість усіх банкноти та монети євро, які є в обігу. Регулятор, для прикладу, перевіряє справжність і придатність усіх банкнот, що повертаються банками, вилучаючи з обігу ті з них, які не придатні для використання за призначенням.

Нагадаємо, що курс євро з початку 2025 року суттєво зріс. Євро є головним бенефіціаром знецінення долара. Зокрема, курс євро до долара зріс до пікового рівня за 3 роки. Крім того, валюта зростає найшвидшими темпами за 15 років.