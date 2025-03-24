Що відбувається з доларом США

У понеділок, 24 березня, долар США утримує стійкі позиції щодо кошика з 6 інших валют. Водночас інвестори очікують на важливі сигнали, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Цікаво Інвестори масово виводять кошти з країни, яка конкурує з Китаєм

Інвестори чекають на прояснення ситуації, яка пов'язана з торговою політикою президента США Дональда Трампа, напередодні 2 квітня, коли будуть ухвалювати нові рішення щодо тарифів. Долар залишається під тиском більшу частину року, оскільки прогнозують, що мита Трампа негативно вплинуть на економічне зростання США.

Крім того, Федеральна резервна система США, вирішили на зустрічі в березні залишити ставку на поточному рівні – 4,25% – 4,5%, додавши, що не поспішає з її подальшим зниженням. Водночас глава Федерального резерву Джером Пауелл применшив занепокоєння щодо інфляційного впливу тарифів президента Дональда Трампа.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 104,12. Цей показник зріс на 0,03%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,84 до 104,19. За останні 5 днів долар США подорожчав на 0,73%, тоді як з початку 2025 року – втратив в ціні понад 4%.

Додамо, що обвал долара США з початку року став найгіршим стартом для валюти на початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: