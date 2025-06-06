Трамп зробив важливу заяву про главу центрального банку США

Дональда Трампа не влаштовуэ політика Федаральної резервної системи США. Зокрема, він неодноразово критикував главу ФРС Джерома Пауелла.

Трамп хоче замінити главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп заявив на минулому тижні, що рішення стосовно наступного голови Федеральної резервної системи буде прийнято найближчим часом. Ба більше, він додав, що хороший очільник ФРС знизить процентні ставки, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі головним претендентом на посаду називають Кевіна Уорша. Він очолював ФРС США з 2006 по 2011 роки. Трамп заявив, що дуже високої думки про Уорша.

Раніше Трамп заявив, що Федеральний резерв має знизити процентні ставки. Крім того, Трамп знову заявив, що чинний глава ФРС США Джером Пауелл занадто повільно знижує вартість запозичень. Нагадаємо, що у квітні 2025 року Трампа публічно розкритикував Пауелла та закликав до зниження процентних ставок.

Тоді як Джером Пауелл наголошував, що регулятор не буде поспішати з будь-якими рішеннями щодо ставки. До того ж підмітив, що Федеральний резерв залишається незалежним і ухвалює відповідні рішення, так як і він безпосередньо.







