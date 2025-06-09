Фондовий ринок США на шляху до нових рекордів

Акції на американській біржі зросли після різкого обвалу у квітні. Це було пов'язано з побоюваннями щодо економічних наслідків митної політики президента США Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Китай та США спровокували зміни на ринку нафти

Зокрема, акції, які входять до індексу S&P 500, завершели торги у п'ятницю, 6 червня, перетнувши позначку в 6000 пунктів. Такий результат зафіксували вперше з кінця лютого. Ба більше, цей результат підтримав щомісячний звіт про зайнятість у США. Ці дані заспокоїли побоювання щодо перспектив американської економіки.

Крім того, відновлення на фондового ринку США підштовхують топові індекси до рекордних рівнів. Водночас нові економічні дані та події в торговельній і фіскальній політиці тестують ринок на те, чи отримають цінні паперти додатковий поштовх до зростання.

Наразі невизначеність на ринку пов'язана з тим, що США, які є найбільшою економікою світу, адаптується до змін у торговлі. Нагадаємо, що Трамп пом'якшив певні мита після так званого "Дня визволення", який спровокувал обвал фондового ринку США. При цьому інвестори чекають, як інші тарифи можуть повпливати на економіку.

Крім того, інвестори остерігаються сплеску інфляції. Додають, що звіт про інфляцію, який опублікують напередодні засіданням Федеральної резервної системи США, яке пройде 17 – 18 червня. Прогнозують, що регулятор залишить процентні ставки без змін. При цьому трейдери вважають, що у 2025 році ФРС США ще двічі знизить ставки.