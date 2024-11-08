Що буде з центральним банком США за президентства Дональда Трампа

Глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл 7 листопада на пресконференції заявив, що не планує подавати у відставку. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Він додав, що не піде з посади очільника американського центрального банку навіть якщо новий президент США Дональд Трамп звернеться до нього з таким проханням. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що прагне отримати прямий контроль над Федеральною резервною системою США, включаючи встановлення процентних ставок, але пізніше намагався виправдатися, пише CNN.

До теми! Федеральна резервна система США може зіткнутися із ризиком втрати своєї незалежності через політичне втручання Дональда Трампа, якщо він переможе на виборах. Про це свідчать результати опитування Bloomberg Markets Live Pulse, які оприлюднили влітку. Нагадаємо, що Трамп відкрито атакував Павелла під час свого першого терміну в Білому домі. Це стало прецедентом.

Крім того, Павелл на питання журналіста, чи має президент повноваження звільнити або понизити його в посаді, відповів, що такі дії "не дозволені законом".

Джером Павелл обіймає посаду голови Федерального резерву з лютого 2018 року. Про це йдеться на офіційному сайті регулятора. Це його другий термін на посаді, який почався у 2022 році. Один термін глава ФРС триває 4 роки.