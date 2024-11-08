Что будет с центральным банком США при президентстве Дональда Трампа

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл 7 ноября на пресс-конференции заявил, что не планирует подавать в отставку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Он добавил, что не уйдет с должности главы американского центрального банка даже если новый президент США Дональд Трамп обратится к нему с такой просьбой. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что стремится получить прямой контроль над Федеральной резервной системой США, включая установление процентных ставок, но позже пытался оправдаться, пишет CNN.

К теме! Федеральная резервная система США может столкнуться с риском потери своей независимости из-за политического вмешательства Дональда Трампа, если он победит на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg Markets Live Pulse, которые обнародовали летом. Напомним, что Трамп открыто атаковал Пауэлла во время своего первого срока в Белом доме. Это стало прецедентом.

Кроме того, Пауэлл на вопрос журналиста, имеет ли президент полномочия уволить или понизить его в должности, ответил, что такие действия "не разрешены законом".

Джером Пауэлл занимает должность председателя Федерального резерва с февраля 2018 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Это его второй срок в должности, который начался в 2022 году. Один срок глава ФРС длится 4 года.