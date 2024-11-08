Світовий ринок нафти

У п'ятницю, 8 листопада, ціни на нафту зафіксували незначний спад. Це пов'язано з тим, що ураган, який наближається до США і може вплинути на видобування нафти і газу, ослаб. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, на ринку зважують вплив майбутнього президентства Дональда Трампа, який тріумфально виграв на виборах у США. Зокрема, йдеться про те, що буде з постачанням.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 53 центи або на 0,7%. Сировина торгується на рівні 75,10 долара за барель. Американська нафта WTI просіла в ціні на 63 центи або на 0,9%. Цей бренд нафти коштує 71,74 долара за барель.

До теми! Попередній торговий день еталонні бренди нафти завершили зі зростанням на приблизно 1%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: