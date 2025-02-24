"ПриватБанк" змінює тариф на одну зі своїх послуг

"ПриватБанк" оголосив про зміну вартості однієї зі своїх послуг. Йдеться про послуги з доставки картки для перевипуску по території Україні, пише 24 Канал з посиланням на "ПриватБанк".

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Раніше за цю послугу банк не стягував ніякої плати. Проте з 1 січня 2026 року ця послуга в "ПриватБанку" буде коштувати 80 гривень. Це сума з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Також "ПриватБанк" планує запровадити диференційований тариф за організацію за доставку перевипущених карток за кордон. Попереджають, що комісія за цю послугу з 2026 року буде різнитися залежно від країни перебування клієнта.

Цікаво! У 2024 році "ПриватБанк" заробив "чистими" 40,1 мільярда доларів. Цей показник виріс на 6% порівняно з 2023 роком. До оподаткування прибуток банку склав 81 мільярд гривень.