Мільярдери з усього світу не лише змогли збільшити свої статки в складний рік, але й оновили кілька рекордів. Про факти та цифри – читайте далі.

Минулий рік кардинально відрізняється від усіх попередніх років, і не лише через пандемію коронавірусу. У світі найбагатших людей на планеті теж сталося чимало змін.

Варте уваги Ефект Tesla: компанії, пов'язані з електромобілями, можуть "підірвати" ринок акцій

Унікальний рік

По-перше, кількість мільярдерів зросла на 660 осіб – до 2 755. Це абсолютний рекорд.

Другим досягненням найбагатших людей світі можна вважати значне збільшення статків, попри чимало випробувань. Сумарні статки світових мільярдерів зросли до 13,1 трильйона доларів США. Загалом за останні 12 місяців їхній капітал збільшився на 5,1 трильйона доларів.

Такий стрімкий стрибок можна пов'язати з успішним проведенням великих IPO, швидким ростом вартості акцій деяких компаній та різким подорожчанням цифрових валют.

Перша п'ятірка

Четвертий рік поспіль 1 місце у рейтингу Forbes займає Джефф Безос. Його статки оцінюють у 177 мільярдів доларів. За рік він заробив 64 мільярди доларів завдяки стрімкому росту акцій Amazon.

Другим став лідер ринку інновацій Ілон Маск зі 151 мільярдом доларів. Цікаво, що рік тому Маск займав у цьому списку лише 34-ту сходинку, а його статки оцінювали у 24,6 мільярда доларів. Однак, ажіотаж навколо акцій Tesla вивів Маска в першу трійку. Цінні папери Tesla зросли в ціні на 705%, і відповідно статки Маска – до 126,4 мільярда доларів.

Трійку замикає французький магнат Бернар Арно, статки якого фактично подвоїлися за минулий рік – до 150 мільярдів доларів США. Головна причина – вартість акцій корпорації LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora) злетіла на 86%.

Четверте місце посідає Білл Гейтс зі 124 мільярдами доларів. Головні джерела доходів – акції Microsoft, Канадської національної залізничної дороги та компанії-виробника тракторів Deere & Company.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг став п'ятою найбагатшою людиною світу. Капітал короля соціальних мереж становить 97 мільярдів доларів. За рік він збільшив свої статки на 42,3 мільярда доларів. Цінні папери Facebook виросли на 80%, оскільки люди у всьому світі використовували соцмережу для того, щоб залишатися на зв'язку.

Forbes назвав найбагатших людей світу / Фото unsplash

Вдалий дебют

У цьогорічному списку найбагатших людей світу дебютували відразу 493 бізнесмени:

210 – Гонконг, Китай,

98 – США.

Найбагатшим новачком стала Міріам Адельсон, успадкувавши імперію казино від свого чоловіка Шелдона Адельсона. Вона отримала 38,2 мільярда доларів США.

Співзасновниця додатку для знайомства Bumble Уїтні Вульф Херд не лише потрапила до престижного рейтингу, але й отримала звання наймолодшої self-made жінки-мільярдерки.

Forbes також вперше включив до списку продюсера фільмів та телесеріалів Тайлера Перрі, засновника платіжної компанії Checkout.com. Гійома Поузаза.

Ще 250 підприємців, які раніше вилетіли зі престижного списку, знову повернулися. Загалом усі мільярдери світу за останній рік стали багатшими на 86%.

Цікаво МВФ попереджає про зростання соціальної нерівності у світі: як сформувати "розумну економіку"

Мекки мільярдерів

США продовжують зберігати статус країни, де мешкає найбільше доларових мільярдерів – 724. Їхні статки, як за рік зросли на 1,5 трильйона, оцінюють в 4,4 трильйона доларів США.

Китай стрімко скорочує розрив зі Сполученими Штатами Америки з 698 мільярдерами. З них 71 бізнесмен з Гонконгу, 1 – з Макао. Разом китайські багатії мають 2,5 трильйона доларів США. За минулий рік вони розбагатіли на 1,3 трильйона доларів.

Третю сходинку у рейтингу займає Індія зі 140 мільярдерами. Forbes оцінює їхні статки в 596 мільярдів доларів, тоді як багатства німецьких мільярдерів – в 626 мільярдів доларів США.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.