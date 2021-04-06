Несмотря на сложный год миллиардеры со всего мира не только смогли превратить вызовы и проблемы в доход, но и обновили несколько рекордов. О фактах и цифры – читайте дальше.

Прошлый год кардинально отличается от всех предыдущих, и речь идет не только о пандемии коронавируса. В мире самых богатых людей на планете тоже произошло немало изменений.

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Уникальный год

Во-первых, количество миллиардеров выросло на 660 человек – до 2755 . Это абсолютный рекорд.

Вторым достижением самых богатых людей в мире можно считать значительное увеличение состояния, несмотря на множество испытаний. Суммарное состояние мировых миллиардеров выросли до 13,1 триллиона долларов США. Всего за последние 12 месяцев их капитал увеличился на 5,1 триллиона долларов.

Такой стремительный скачок можно связать с успешным проведением крупных IPO, быстрым ростом стоимости акций некоторых компаний и резким подорожанием цифровых валют.

Первая пятерка

Четвертый год подряд 1 место в рейтинге Forbes занимает Джефф Безос. Его состояние оценивается в 177 миллиарда долларов. За год он заработал 64 миллиарда долларов благодаря стремительному росту акций Amazon.

Вторым стал лидер рынка инноваций Илон Маск со 151 миллиардом долларов. Интересно, что год назад Маск занимал в этом списке лишь 34-ю строчку, а его состояние оценивали в 24,6 миллиарда долларов. Однако, ажиотаж вокруг акций Tesla вывел Маска в первую тройку. Ценные бумаги Tesla выросли в цене на 705%, и соответственно состояние Маска – до 126,4 миллиарда долларов.

Тройку замыкает французский магнат Бернар Арно, состояние которого фактически удвоились за прошлый год – до 150 миллиардов долларов США. Главная причина – стоимость акций корпорации LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora) взлетела на 86% .

Четвертое место занимает Билл Гейтс с 124 миллиардами долларов. Главными источниками доходов Гейтса право на собственность акции Microsoft, Канадской национальной железной дороги и компании-производителя тракторов Deere & Company.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал пятым самым богатым человеком мира. Капитал короля социальных сетей составляет 97 миллиардов долларов. За год он увеличил свое состояние на 42,3 миллиарда долларов. Ценные бумаги Facebook выросли на 80% , поскольку люди во всем мире использовали соцсеть для того, чтобы оставаться на связи.

Forbes назвал имена багатейших людей мира / Фото unsplash

Удачный дебют

В списке самых богатых людей мира дебютировали сразу 493 бизнесмены:

210 – Гонконг, Китай,

98 – США.

Самым богатым новичком стала Мириам Адельсон, унаследовав империю казино от своего мужа Шелдона Адельсона. Она получила 38,2 миллиарда долларов США.

Соучредитель приложения для знакомств Bumble Уитни Вульф Херд не только попала в престижный рейтинг, но и получила звание самой молодой self-made женщины-миллиардерши.

Forbes также впервые включил в список продюсера фильмов и телесериалов Тайлера Перри, основателя платежной компании Checkout.com. Гийома Поузаза.

Еще 250 предпринимателей, которые ранее выпали из списка, снова вернулись. В общем все миллиардеры мира за последний год стали богаче на 86%.

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Мекки миллиардеров

США продолжают сохранять статус страны, где живет больше всего долларовых миллиардеров – 724. Их состояние, как за год выросли на 1,5 триллиона , оценивают в 4,4 триллиона долларов США.

Китай стремительно сокращает разрыв с Соединенными Штатами Америки с 698 миллиардерами . Из них 71 бизнесмен из Гонконга, 1 – из Макао. Вместе китайские богачи имеют 2,5 триллиона долларов США. За прошлый год они разбогатели н а 1,3 триллиона долларов.

Третью строчку в рейтинге занимает Индия с 140 миллиардерами . Forbes оценивает их состояние в 596 миллиардов долларов, тогда как богатства немецких миллиардеров – в 626 миллиардов долларов США.