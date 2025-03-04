Фондовий ринок США втратив 3,4 трильйона доларів через мита Трампа
- Фондовий ринок США втратив 3,4 трильйона доларів через мита, введені адміністрацією Трампа на товари з Канади, Мексики та Китаю.
- Акції багатьох великих технологічних компаній, включаючи Tesla і Nvidia, зазнали значних втрат, впавши на 24% і 40% відповідно від своїх пікових значень.
- Індекс Russell 2000, що зріс після виборів Трампа, впав на 14% від свого піку, тоді як акції ризикованих активів і Bitcoin також різко знизилися.
- Інвестори активно розпродають активи через побоювання щодо митної політики, але можливе перегляд тарифів може знову підняти ринок.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах фондовий ринок США різко зріс. Інвестори очікували, що нова адміністрація сприятиме економічному зростанню.
Очікування vs реальність
Протягом місяця після виборчого дня індекс S&P 500 підскочив більш ніж на 5%, що додало близько 2,8 трильйона доларів до загальної ринкової вартості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Навіть коли у 2025 році ентузіазм почав згасати через побоювання щодо інфляції, яку могли викликати мита та депортації, фондовий ринок залишався на рекордних рівнях. 19 лютого S&P 500 досягнув історичного максимуму, показавши зростання на 6,3% або 3,4 трильйона доларів із моменту виборів.
Однак за два тижні весь цей прибуток зник. 5 березня S&P 500 впав ще на 1,1%, продовжуючи найгірше падіння цього року. Причиною стало рішення Трампа ввести 25% мита на товари з двох найбільших торгівельних партнерів США. Зараз індекс впав на 5,9% від рекордного рівня і практично повернувся до значень, які були перед виборами.
Як мита вплинули на ринок
Оголошені Трампом мита таки запровадили. Крім введених зборів на товари з Канади та Мексики, мита на продукцію з Китаю було подвоєно до 20%, а також є загроза аналогічних заходів щодо Європейського Союзу.
Ринок акцій у США відреагував на такі кроки обережністю. Раніше невеликі компанії (small-cap), які отримали вигоду після перемоги Трампа на виборах через його політику "Америка перш за все", тепер зазнають значних втрат.
Зауважте! Індекс Russell 2000, який після виборів зріс на 8%, нині впав майже на 14% від свого пікового значення в кінці листопада.
Які компанії вже постраждали
Інвестори масово розпродають акції компаній, які приносили великі прибутки протягом останніх двох років, коли S&P 500 зріс більш ніж на 50%.
Зокрема, акції Nvidia, ключового гравця в секторі штучного інтелекту, впали на 24% від свого рекордного максимуму 6 січня. Лише за один день компанія втратила 800 мільярдів доларів.
Аналогічно, акції інших великих технологічних компаній із групи "Magnificent 7" також різко впали, особливо сильно постраждав бізнес Ілона Маска – Tesla. Акції Tesla впали більш ніж на 40% від свого піка наприкінці 2024 року, хоча перед цим майже подвоїлися в ціні завдяки очікуванням, що Ілон Маск виграє від зв’язків із Трампом.
Втрати на ринку зачепили й ризиковані активи:
- акції компаній, які часто продають "у шорт", знизилися на 19% із січня;
- технологічні компанії без прибутку впали на 6,3% за день.
- Bitcoin також різко падає.
Зауважте! Трейдери активно розпродують активи, побоюючись наслідків митної політики Трампа. Однак поки що це не означає масштабного обвалу: S&P 500 коливається, і якщо тарифи будуть переглянуті, ринок може знову зростати.