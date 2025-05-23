Акції компаній США різко обвалилися в ціні

Палата представників США 22 квітня підтримала законопроєкт про податки та витрати. Це проєкт бюджету, який отримав назву One, Big, Beautiful Bill (один великий красивий законопроєкт), пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Законопроєкт бюджету дозволить не підвищувати податки наприкінці року шляхом, але передбачає збільшення боргової стелі США. Версія проєкту, яку підтримали американські чиновники, виявилася більш жорсткою, ніж очікував сектор "зеленої" енергетики.

Зокрема, акції з цієї галузі уже відреагували спадом на голосування Палати представників США. Зокрема, цінні папери компаній, що займаються сонячною енергетикою, зафіксували різкий спад:

Акції SunRun впали в ціні приблизно на 39%. Компанія спеціалізується на постачанні сонячних і акумуляторних систем зберігання енергії, як правило, для будинків.

Цінні папери SolarEdge Technologies подешевшали приблизно на 26%. Компанія є постачальником інверторів та акумуляторів;

Акції компанії Enphase Energy, яка постачає сонячні та акумуляторні системи на основі мікроінверторів, просіли в ціні майже на 20%.

Нагадаємо, що бюджетний законопроєкт також тиснув на курс долара США на ринку. Річ у тому, що інвесторів турбують фіскальні перспективи США.

Відомо, що бюджет законопроєкт скасовує фінансування та гранти, які виділяли на скорочення забруднення повітря, викидів парникових газів або закупівлю великовантажних електромобілів. Ще одна зміна – це скасування федеральної податкової пільги у розмірі 30% для платників податків, які встановлюють сонячні системи на дахах будинків.

Додають, що скасування податкових пільг може спричинити обвал прибутковості відновлюваних електростанцій. Зокрема, наголошують, що це показник може впасти нижче рівня, який потрібний для залучення інвестицій. Через це США можуть зіткнутися зі стратегічним відтоком капіталу, за даними видання Bloomberg.