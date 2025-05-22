Долар різко змінив динаміку на ринку
У четвер, 22 травня, американський долар зріс в ціні. Попередні три торгові долар демонстрував від'ємну динаміку на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Водночас валюта все ще торгується біля мінімуму за 2 тижні.
Цікаво Потужна країна Європи буде стежити за тіньовим флотом Росії: що відомо про місію
Настрої інвесторів залишаться обережними. Зокрема, їх непокоять фіскальні перспективи США:
- Палата представників змогла знайти голоси для підтримки законопроєкту про зменшення податків у США, який підтримував президент Трамп.
- Прогнозують, що через це дефіцит бюджету США зросте майже на 3 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.
- Проте законопроєкт має ще пройти Сенат. Голосування заплановане на серпень.
Крім того, минулого тижня агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США до Аа1. Серед ключових причин – занепокоєння щодо зростання державного боргу та збільшення бюджетного дефіциту. Ще один фактор впливу – це відсутність прогресу в торгових переговорах, що підриває довіру до американського ринку.
Що таке Індекс долара США (DXY)
Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Що з доларом сьогодні
Індекс долара США сьогодні зріс на 0,14% до 99,70, згідно з даними MarketWatch. Під час торгової сесії долар США торгується в діапазоні від 99,44 до 99,87. З початку 2025 року долар подешевшав на понад 8%.
Ключові коливання Індексу долара США за рік:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.