Фондові ринки Азії відновлюються після обвалу

У середу, 7 серпня, Банк Японії виступив із важливою заявою щодо монетарної політики. Регулятор заявив, що не планує підвищувати процентні ставки під час нестабільної ситуації на фінансових ринках. Фондові ринки відреагували на це позитивно.

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Зокрема, Індекс Nikkei виріс на 1,2% після 10-відсоткового ралі на ринку у вівторок. Це свідчить, що інвестори зуміли знову стати на ноги після потужного розгрому на ринку на початку тижня. Нагадаємо, що обвал на фондовому ринку Японії називають найбільшим з 1987 року. Для прикладу, Індекс Nikkei зафіксував спад на рівні 12%. Серед головних причин, які спровокували стрімкий обвал на фондовому ринку, виділяють такі: