Фондовые рынки Азии восстанавливаются после обвала

В среду, 7 августа, Банк Японии выступил с важным заявлением по монетарной политике. Регулятор заявил, что не планирует повышать процентные ставки во время нестабильной ситуации на финансовых рынках. Фондовые рынки отреагировали на это положительно.

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В частности, Индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного ралли на рынке во вторник. Это свидетельствует, что инвесторы сумели снова стать на ноги после мощного разгрома на рынке в начале недели. Напомним, что обвал на фондовом рынке Японии называют крупнейшим с 1987 года. Для примера, Индекс Nikkei зафиксировал спад на уровне 12%. Среди главных причин, которые спровоцировали стремительный обвал на фондовом рынке, выделяют следующие: