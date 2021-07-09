Британський фунт стерлінгів оновив свій максимуму за три з половиною роки. Проте, ейфорія тривала недовго, оскільки прогнозують, що курс фунта щодо долара США буде знижуватися.

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Що відбувається з британською нацвалютою

Як показує статистика, вже у першому кварталі 2021 року ВВП Великої Британії зупинився на нижчому рівні, ніж був до початку пандемії. Цей показник впав на 8,7%. У другому кварталі цей ВВП теж не демонструє потенціалу для зростання. Наразі виділяють два фактори, які впливають на ситуацію:

поширення нового штаму коронавірусу,

Brexit.

Великі фінансові компанії залишають Лондон і переводять свої офіси в Європу. Тож, Велика Британія втрачає мільярдні прибутки. Крім того, Центральний банк Англії може зберегти програму стимулювання економіки. Цілком можливо, що це призведе до послаблення національної валюти коштом збільшення обсягу ліквідності.

Яку тактику обрати інвесторам

У поточних умовах британський фунт залишається на досить високих рівнях. У зв'язку з цим зараз можна розглянути можливість продажу фунта проти долара США. Поточні позначки є рівнем опору, і на них є сенс відкривати короткі позиції.

Зараз є чимало факторів, які свідчить про те, що падіння національної валюти Британії триватиме ще принаймні пів року. Від так, саме зараз ця валюта стає доступнішою для інвесторів. Саме тому експерти Forex Club підготували для клієнтів інвестиційну ідею "З новими максимумами фунт не поспішає".

Ми пропонуємо використати цю ситуацію, та отримати можливість заробити більше ніж 100% прибутку на ослабленні фунта проти долара. Зробити це можна, скориставшись нашою новою інвестиційною ідеєю "З новими максимумами фунт не поспішає",

– розповів трейдер-аналітик Київської філії Міжнародної академії біржової торгівлі Віктор Таран.

Як отримати доступ до інвестиційної ідеї

Інвестиційна ідея розрахована для трьох сценаріїв: консервативного, помірного та агресивного. Це означає, що кожен інвестор зможе підібрати для себе найкращий варіант. Щоб отримати доступ до цього інструменту потрібно зробити кілька простих кроків:

відкрити та поповнити рахунок в компанії Forex Club,

залишити заявку на підключення до інвестиційної ідеї.

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Після опрацювання запиту клієнт отримає всю необхідну інформацію: точки входу і виходу, термін актуальності, фундаментальне і технічне обґрунтування та розрахунки. Нова інвестиційна ідея розрахована до кінця вересня. Однак, це не означає, інвестор зобов'язаний закрити свою угоду в якусь конкретну дату. Навпаки, він може це зробити як раніше, так і пізніше, чи в той момент, коли отримає бажаний дохід.

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