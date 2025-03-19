З Індії масово виводять гроші

Інвестори масово виводять капітал з однієї із найбільших економік Азії та світу. Йдеться про Індію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Світові інвестори позбуваються індійських акцій. Для розуміння, за пів року з фондового ринку вивели 29 мільярдів доларів. Це рекордний відплив капіталу з ринку. Інвесторів турбує відразу декілька факторів:

Найповільніші темпи економічного зростання Індії за останні 4 роки;

Сповільнення корпоративних прибутків.

Крім того, через високу інфляцію та підвищення процентних ставок індексу Nifty 50 обвалився на 13% з вересневих максимумів. Капіталізація 50 найбільших компаній, акції яких входять до індексу, скоротилася на 1 трильйон доларів.

До теми! Індія знову збільшує обсяги імпорту російської нафти. Про це свідчать дані за березень. До цього три місяці цей показник падав. Зокрема, в лютому 2025 року Індія імпортувала найменше нафти з Росії за понад 2 роки через посилення санкцій США.

Замість індійських акцій інвестори активно купують цінні папери китайських компаній. На цьому фоні, індекс Hang Seng у Гонконзі, де торгуються акції найбільших китайських компаній, з кінця вересня додав в ціні 36%. Аналітики вважають, що на китайські акції все більше звертають увагу через зростання інтересу до штучного інтелекту. Особливо після успіху китайського стартапу DeepSeek.