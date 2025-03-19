Из Индии массово выводят деньги из страны

Инвесторы массово выводят капитал из одной из крупнейших экономик Азии и мира. Речь идет об Индии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Мировые инвесторы избавляются от индийских акций. Для понимания, за полгода с фондового рынка вывели 29 миллиардов долларов. Это рекордный отток капитала с рынка. Инвесторов беспокоит сразу несколько факторов:

Самые медленные темпы экономического роста Индии за последние 4 года;

Замедление корпоративных прибылей.

Кроме того, из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок индекса Nifty 50 обвалился на 13% с сентябрьских максимумов. Капитализация 50 крупнейших компаний, акции которых входят в индекс, сократилась на 1 триллион долларов.

К теме! Индия снова увеличивает объемы импорта российской нефти. Об этом свидетельствуют данные за март. До этого три месяца этот показатель падал. В частности, в феврале 2025 года Индия импортировала меньше всего нефти из России за более чем 2 года из-за ужесточения санкций США.

Вместо индийских акций инвесторы активно покупают ценные бумаги китайских компаний. На этом фоне, индекс Hang Seng в Гонконге, где торгуются акции крупнейших китайских компаний, с конца сентября прибавил в цене 36%. Аналитики считают, что на китайские акции все больше обращают внимание из-за роста интереса к искусственному интеллекту. Особенно после успеха китайского стартапа DeepSeek.