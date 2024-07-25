Фінустанови повинні оперативно повідомити про усі російські активи: для чого це Мінфіну США

Американський Мінфін зобов'язав фінансові установи, в яких знаходять російському суверені активи, розкрити інформацію про них . Вони повинні це зробити до 2 серпня 2024 року.

Мінфін США зобов’язав фінансові установи звітувати про активи Росії

Фінансові установи мають передати інформацію про такі активи Управління з контролю за зовнішніми активами (OFAC). Рішення Мінфіну також стосується установ, які знають або повинні знати про російські гроші у США.

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Міністерство фінансів США пішло на такий крок у зв'язку із виконанням Акту про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO). Проте більше цей акт відомий, як закон про конфіскацію російських активів.

Якщо фінансові установи виявлять у своїх системах якість нові російські активи після 2 серпня, то повинні будуть повідомити регулятора про це протягом 10 днів.

Варто додати, що більшість російських державних активів зберігають в Європі, тоді як, за оцінками банківської системи, в юрисдикції США на сьогодні тримають до 6 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення країни G7 – Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Франція, США та Канада – заморозили російські активи, які оцінюють у майже 300 мільярдів доларів.