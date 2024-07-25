Минфин США обязал финансовые учреждения отчитываться об активах России

Финансовые учреждения должны передать информацию о таких активах Управлению по контролю за внешними активами (OFAC). Решение Минфина также касается учреждений, которые знают или должны знать о российских деньгах в США.

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Министерство финансов США пошло на такой шаг в связи с выполнением Акта о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO). Однако больше этот акт известен, как закон о конфискации российских активов.

К теме! Если финансовые учреждения обнаружат в своих системах качество новые российские активы после 2 августа, то должны будут сообщить регулятору об этом в течение 10 дней.

Стоит добавить, что большинство российских государственных активов хранят в Европе, тогда как, по оценкам банковской системы, в юрисдикции США на сегодня держат до 6 миллиардов долларов.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения страны G7 – Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция, США и Канада – заморозили российские активы, которые оценивают в почти 300 миллиардов долларов.