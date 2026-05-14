Зміни у фінмоніторингу: що насправді чекає на українців

У сфері фінансового моніторингу заплановані важливі зміни. Вони усе частіше викликають багато запитань. Зокрема, чи отримає уряд доступ до банківської інформації українців.

Які зміни до фінмоніторингу можливі?

Процедура фінмоніторингу зазнає змін, якщо буде ухвалено законопроєкт №14327-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права ЄС та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)".

У коментарі 24 Каналу провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко пояснила, що ці зміни не означають посилення контролю. Українські правила планують укомплектувати, згідно з європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про більшу прозорість цієї системи.

Марина Павленко Провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Йдеться не про посилення тиску на всіх клієнтів банків, а про перехід до більш сучасної та зрозумілої моделі фінансового моніторингу з використанням ризик орієнтованого підходу. Її головна мета – швидше виявляти підозрілі схеми, запобігати відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим зловживанням, не створюючи зайвих бар'єрів для доброчесних громадян.

Чому в українців виникли занепокоєння щодо нового законопроєкту?

Найбільше питань у громадян викликає створення єдиного державного реєстру рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. Проте, як каже Павленко, це не про контроль коштів.

Експертка наголошує, що, наприклад, в цьому реєстрі розмістять номер рахунку у форматі IBAN, назва банку, дані власника, а також відомості про факт користування індивідуальним сейфом. Водночас там не буде інформації про:

залишки коштів на рахунках;

рух коштів;

вміст банківських сейфів.

Принципово важливо, що в новому законі мова йде не про відкриття банківської таємниці в її класичному розумінні, а про систематизацію базових даних щодо наявності рахунків і сейфів,

– наголошує Павленко.

Потрібно розуміти, що така практика є не новою для багатьох країн. Зокрема, аналогічні механізми вже діють у європейських державах.

Коли правоохоронні органи отримають доступ до інформації про рахунки українців?

Згідно з законопроєктом №14327-д, правоохоронці отримають прямий доступ до реєстру рахунків не одразу. Це станеться лише на фінальному етапі євроінтеграції. Тобто не раніше ніж за 6 місяців до того, як Україна набуватиме статус держави-члена ЄС.

Важливо розуміти саму роль фінансового моніторингу. Його завдання – не розслідувати злочини, а виявляти підозрілі фінансові операції/діяльність, аналізувати їх і, за наявності законних підстав, передавати матеріали тим органам, які вже уповноважені проводити перевірки чи розслідування. Тобто фінмоніторинг фіксує ризик, а далі в межах своїх повноважень діють відповідні органи,

– вказує експертка.

Що потрібно робити, аби уникнути блокування рахунку?