Індекс S&P 500, до якого входять акції американських компаній, з початку року впав на 23%. Тоді як індекс з активами техкомпаній Nasdaq у 2022 році втратив 31%.

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Відомий письменник та інвестор про майбутнє ринків

Роберт Кійосакі попереджав про ймовірність такої тенденції раніше. Він також додав, що спад на фінансових ринках може бути дуже значним.

Це буде найбільший крах у світовій історії, у нас ніколи не було стільки боргів,

– заявив інвестор в інтерв’ю Kitco News на початку цього місяця.

У зв'язку з цим Кійосакі обрав кілька активів, на які він робить ставку у такі турбулентні часи для світу фінансів. Зокрема, йдеться про такі опції:

дорогоцінні метали;

біткойн за умови продовження падіння ціни;

сільськогосподарські активи (їжа).

Цікаво, що остання категорія останнім часом користується неабиякою популярністю серед інвесторів та мільярдерів. Для прикладу, засновник технологічного гіганта Microsoft Білл Гейтс у липні отримав дозвіл від влади на придбання 2100 акрів сільськогосподарських земель у виробника картоплі Campbell Farms у штаті Північна Дакота. На це він витратив майже 14 мільярдів доларів США.

Гейтс заявив, що це одна зі стійких опцій в умовах потенційної рецесії. Адже фінансові ринки можуть як падати, так і підійматися, проте їжа – це базова потреба людей. Тож цінність цього активу зростає.