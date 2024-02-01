Держава остаточно націоналізувала "трубу Медведчука"

Верховний суд визнав право власності держави на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Цей нафтопровід більше відомий як "труба Медведчука".

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Річ у тому, що об'єкт раніше був під управлінням компанії "Прикарпатзахідтранс", яка пов'язана з оточенням зрадника України та друга Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Що варто знати про нафтопровід "Самара – Західний напрямок":

Об'єкт побудували за часів СРСР;

Після проголошення незалежності України та розпаду нафтопровід має перейти у державну власність;

Проте роками російська компанія "Транснєфтєпродукт користувалася нафтопроводом.

Фонд державного майна мав намір повернути актив у державну власність з 2011 року, а у 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід;

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо арешту активу, за результатами розслідування;

Із 2021 року він перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта".

Важливо! Наразі триває процес реєстрації право власності держави на вище згаданий трубопровід.

Варто додати, що ще у 2021 році президент України Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким необхідно було невідкладно вжити заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" у державну власність.