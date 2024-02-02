Финансирование Украины постепенно сократится

В последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей по мере ожидаемого снижения рисков безопасности. Соответственно объемы международной помощи сократятся.

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Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 миллиардов долларов в виде внешних кредитов и грантов,

– написали в НБУ.

Поэтому в последующие годы ожидаются такие объемы финансирования:

в 2024 году – 37,4 миллиарда долларов;

в 2025 году – 25,1 миллиарда долларов;

в 2026 году – 12,6 миллиарда долларов.

Ритмичность тоже важна

В НБУ отметили, что для Украины важны не только размеры, но и ритмичность международной помощи. Именно она имеет ежемесячное выполнение всех запланированных расходов бюджета.

На рубеже 2023 – 2024 годов ритмичность этих поступлений утратилась и значительно усилилась неопределенность относительно утверждения внешней финансовой помощи на текущий год среди крупнейших доноров. Емкость внутреннего финансового рынка является достаточно ограниченной и в случае дальнейшего задержания поступлений внешней помощи будет усиливаться угроза возобновления эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ,

– написал регулятор.

К слову, снижение финансирования может привести к сокращению международных резервов, что негативно повлияет на показатели внешней устойчивости государства.

Это будет ухудшать курсовые и инфляционные ожидания, а следовательно, потребует от НБУ проведения более жесткой монетарной политики, чем предусмотрено базовым сценарием,

– добавили в Нацбанке.

Напомним! В 2023 году Украина суммарно получила 42,5 миллиарда долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.