Ключовими факторами, які впливають на ситуацію на ринку нафти, називають зростання попиту на поїздки та пришвидшення темпів вакцинації в Європі. Йдеться про те, що потреба у нафті зросте на 5,2 мільйона барелів на добу.

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Нові масштаби

Експерти Goldman Sachs прогнозують, що ціни на чорне золото зростуть до 80 доларів за барель вже цього літа. Крім того, вони зазначають, що не варто недооцінювати масштаби зміни обсягів попиту. Цілком можливо, що може виникнути серйозний дисонанс попиту та пропозиції на ринку.

На початку квітня американський інвестиційний банк також інформував, що на фоні зростання попиту на нафту ОПЕК+ доведеться збільшити свою пропозицію ще на 2 мільйони барелів в день вже у третьому кварталі. Раніше у Goldman Sachs зазначали, що ситуація з надлишком нафти нормалізується ближче до осені 2021 року.

Вартість нафти станом на 4 травня:

WTI – 65,77;

– 65,77; Brent – 68,97;

– 68,97; Natural Gas – 2,94.

Ціни на нафту / Інфографіка Oil Price Charts

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