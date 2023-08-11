По-перше, відтепер віртуальні активи та цифровий контент стануть об'єктами цивільного права. Відповідно для них почнуть діяти норми Цивільного кодексу України.

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Н ові реалії для цифрових активів в Україні

Зокрема, в Україні з'явився термін цифрові речі. Йдеться про віртуальні активи, контент, онлайнові облікові записи, гроші та цінні папери, які існують лише в цифровому просторі. Ці активи мають свою цінність, а також їх можна передавати від однієї особи до іншої.

Після підтримки вище згаданих законопроєктів у Верховній Раді в Україні запрацює законодавчий механізм, який буде регулювати цей ринок. Для прикладу, відтепер українці отримали такі можливості:

Укладення угод із цифровими речами;

Захист прав в юридичній площині. Йдеться про захист права власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи, які існують у різних проєктах метасвіту.

Михайло Федоров заявив, що це рішення допоможе розвитку цифрової економіки в Україні. Зокрема, сприятиме залученню нових коштів для держави, які також можна спрямувати на підтримку українських захисників та захисниць.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков повідомив, що до ухвалення відповідних законів в Україні було не зрозуміло, що таке віртуальний актив.

Ми працювали над тим, щоб зробити "віртуальні речі" такою ж сутністю, як, наприклад, мобільний телефон. І це вдалося,

– розповів він у коментарі Interfax.

На офіційному сайті Верховної Ради України додали, що ухвалення останніх законопроєктів також сприятиме інтеграції в національне законодавство директиви європейського парламенту і Ради щодо певних аспектів, які стосуються віртуальних активів.