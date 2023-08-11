Во-первых, теперь виртуальные активы и цифровой контент станут объектами гражданского права. Соответственно, для них начнут действовать нормы Гражданского кодекса Украины.

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Но вые реалии для цифровых активов в Украине

В частности, в Украине появился термин цифровые вещи. Речь идет о виртуальных активах, контенте, онлайновых учетных записях, деньгах и ценных бумагах, существующих только в цифровом пространстве. Эти активы имеют свою ценность, а также их можно передавать от одного человека другому.

После поддержки вышеупомянутых законопроектов в Верховной Раде в Украине заработает законодательный механизм, регулирующий этот рынок. Например, отныне украинцы получили следующие возможности:

Заключение сделок с цифровыми вещами;

Защита прав в юридической плоскости. Речь идет о защите права собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы, существующие в разных проектах метамира.

Михаил Федоров заявил, что это решение поможет развитию цифровой экономики в Украине. В частности, будет способствовать привлечению новых средств для государства, которые можно направить на поддержку украинских защитников и защитниц.

Заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков сообщил, что до принятия соответствующих законов в Украине было не понятно, что такое виртуальный актив.

Мы работали над тем, чтобы сделать виртуальные вещи такой же сущностью, как, например, мобильный телефон. И это удалось,

– рассказал он в комментарии Interfax.

На официальном сайте Верховная Рада Украины добавила, что принятие последних законопроектов также будет способствовать интеграции в национальное законодательство директивы европейского парламента и Совета по определенным аспектам, которые касаются виртуальных активов.